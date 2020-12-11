В Укрзализныце рассказали, почему поднимают цены на билеты

Компания пообещала создать программу лояльности. Фото: pexels.com

Укрзализныця планирует поднимать цены на билеты с 1 марта. За эти средства обещают повысить качество услуг на железной дороге.

Так в компании объяснили решение повышать на 2% стоимость проезда ежемесячно. Это позволит компании получить более 500 млн грн дохода, что не перекроет всех расходов на перевозку, но позволит инвестировать в качество услуг, передает УНН.

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Однако компания пообещала создать программу лояльности, в рамках которой будут действовать особые условия групповых перевозок, корпоративные карты, скидки. В общем доход Укрзализныци планируют увеличить на 13%, в том числе доход от пассажирских перевозок - на 8%.

В следующем году Укрзализныця планирует получить 7,76 млрд грн доходов от пассажирских перевозок.