В Индии украли прах Ганди

Украли прах Ганди. Фото: Сегодня

Неизвестные похитили останки философа и индийского государственного деятеля Махатмы Ганди, которые хранились в мемориале, расположенном в центральной части Индии.

О пропаже праха "отца нации" стало известно на следующий день после крушения лодки в Индии – 1 октября, когда в Индии отмечали 150-ую годовщину со дня рождения Ганди, сообщает India Today

Преступники также оставили на стене с его изображением слово "предатель".

По факту случившегося начато расследование – следователи изучают записи с камер наблюдения.

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Местные власти возлагают ответственность за случившееся на индийских радикалов, которые не простили Ганди призывы к примирению индуистов с мусульманами.

Напомним, философию Ганди прозвали "гандизмом" – он проповедовал путь абсолютизируемого ненасилия. В 1948 году он стал жертвой покушения со стороны радикально настроенных индуистов, после чего его тело кремировали и выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.