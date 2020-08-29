В Хмельницком протестуют против карантина. Требуют отменить все ограничения и не публиковать ежедневную статистику больных

Фото: Общественное

В Хмельницком протестовали против карантина.

Участники акции протеста требовали отменить все карантинные ограничения, восстановить работу бизнеса и не публиковать больше ежедневные сводки о количестве больных, потому что это якобы может напугать украинцев. Протест состоялся на центральной площади города - Площади независимости, передает "Общественное".

Участники держали флаги с надписью "Стоп карантин", часть надела белые футболки с надписью "Конституция - закон".

Главные требования - отмена карантина, отмены всех мер, которые могут напугать украинцев, в частности, обнародование ежедневной общей статистики больных Covid-19 и возобновления полноценной работы бизнеса. Их участники адресовали городской власти и облгосадминистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина установила антирекорд от начала пандемии Covid-19

Организаторы пообещали, что акция против карантина будет бессрочной и протестующие будут выходить на площадь, пока не отменят все карантинные ограничения.

С начала пандемии в Хмельницкой области зафиксировали 2323 случая заболевания Covid-19. Умерли 46 человек. Сейчас 917 человек лечатся, из них 248 стационарно, 669 - амбулаторно.

В Берлине на марш против карантинных ограничений вышли около 18 тыс. протестующих. Демонстранты не носят маски и не соблюдают социальной дистанции. Наплыв митингующих продолжает расти.