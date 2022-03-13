В Херсонской области поселок самостоятельно отбивает атаки оккупантов

В Херсонской области активно протестуют против российских оккупантов. Фото: 24tv.ua

В Херсонской области община поселка Высокополье самостоятельно отбивается от российских оккупантов, несмотря на обстрелы из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает в Facebook бывший глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков.

"Сегодня, около 16.00 часов, "орки" градами ударили по поселку Высокополье. Прямое попадание в садик, выведена из строя газотранспортная сеть. Отсутствует свет. Повреждены дома. Это единственная община в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами", - заявил Силенков.

Жители Высокополья третьи сутки подряд защищают поселок от наступления оккупантов, по словам экс-политика. Также он утверждает, что российские войска наступают с двух направлений – со стороны Нововоронцовки на востоке и Великой Александровки с юго-запада.

Поселок расположен вблизи границ Херсонской и Днепропетровской областей. Недалеко от села находятся мощности Криворожской теплоэлектростанции.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.