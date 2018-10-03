В Херсоне нашли новые катакомбы

В Херсоне работники водоканала обнаружили катакомбы. Фото: Facebook

В Херсоне сотрудники коммунальной службы обнаружили катакомбы.

На подземные ходы наткнулись во время выполнения ремонтных работ. Об этом сообщил директор предприятия Михаил Чемерис в Facebook.

"При выполнении работ по благоустройству территории работники водоканала наткнулись на катакомбы. Через незначительный провал грунта открылась прекрасно сохранившаяся галерея от которой в разные направления отходят дополнительные ходы", - отметил Чемерис.

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Херсонский водоканал заинтересовался найденной подземной тайной и уже имеет определенные идеи.

"Будем обследовать, постараемся сохранить максимум истории, тем более что уже звучат идеи о создании в подземной галерее музея Херсонского водоканала", - рассказал Чемерис.

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