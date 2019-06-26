В Харькове таблички с именем Жукова начали устанавливать ночью

Название проспекта Григоренко срочно заменяют коммунистическим. Фото: АТН

В Харькове посреди ночи начали менять таблички на проспекте Григоренко, которому городской совет вернул старое название Маршала Жукова.

Местный житель увидели, как неизвестные поставили лестницу возле его дома, и вызвал полицию. Мужчина подумал, что кто-то пытается ворваться в его соседей, ообщает UA:Харьков.

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Оказалось, что это меняли таблички с проспекта Гагарина на проспект Маршала Жукова.

Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра. Люди, которые меняли таблички, не представились, но сообщили, что действуют на основании соглашения.

Новые названия появились по меньшей мере на пяти домах.

Депутаты Харьковского городского совета 19 июня поддержали решение вернуть проспекту Петра Григоренко старое название - имени советского маршала Георгия Жукова. 2016-го его декомунизировали. В мае мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан подписывать петицию на сайте горсовета, которая предлагала вернуть проспекту прежнее название.