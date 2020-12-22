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вторник, 22 декабря 2020 20:03

В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
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В Харькове начали активную подготовку к похоронам мэра города Геннадия Кернеса, который состоится в среду, 23 декабря.

Так, в театр оперы и балета, где будет проходить прощание, вывели на репетицию около 30 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сообщает Суспільне Харків.

На здании уже вывесили флаги Украины с черными лентами и разместили ограждающие полоски во избежание образования толпы.

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Отмечается, что отпевание покойного мэра состоится в Благовещенском соборе. Она продлится с 9:00 до 13:00. Похороны запланированы на 13:30 на 2-м городском кладбище.

Мэра Харькова похоронят рядом с Аллеей погибших воинов времен Второй мировой войны, там уже начали копать могилу.

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.
Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.

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Дата
22
декабря

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