В Харькове откроют зоопарк без клеток: будут пускать не всех

В Харькове откроют зоопарк ко Дню города. Фото: pixabay.com

В Харькове открывается зоопарк без тесных клеток для животных. Попасть туда смогут не все.

23 августа, в День города Харькова, зоопарк примет первых гостей. Туда не пустят жителей Харьковской области и людей, которые приехали из других городов Украины, сообщает директор зоопарка Алексей Григорьев в программе "Насправді".

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Первыми увидеть зоопарк должны многодетные семьи и дети с инвалидностью, поэтому вход решили ограничить.

Туристов начнут пускать в сентябре. А жителей Харькова не смогут пускать в зоопарк без предварительной регистрации.

Все желающие должны предоставить свой идентификационный номер, чтобы доказать харьковскую регистрацию. Это можно сделать на сайте зоопарка или через приложение "Приват24".

Также харьковчанам нужно выбирать точную дату и время посещения. Стоит заранее определиться с маршрутом. Их только два - "Тропа тигра" и "Африканская саванна".

Пока что зоопарк еще находится на реконструкции. Все его сектора открываться постепенно.

В зоопарке посетители смогут увидеть жизнь животных: как они питаются, общаются с другими зверями и проводят время. Отсутствие стандартных клеток поможет жителям зоопарка чувствовать себя комфортно. Для животных предусмотрены все условия: температура, влажность, режим подачи пищи. Работники зоопарка будут прятать еду, а животным придется воспользоваться своим инстинктом и погружаться в условия, максимально приближенные к реальным условиям жизни в естественной среде.

"После открытия это место станет знаковым не только для Харькова, но и для всей Украины, а также всего мира", - говорит директор зоопарка.

В поселке Фонтанка Одесской области поселились лисы. Дикие животные живут там около полугода и вовсе перестали бояться людей. Поселились лисы между камнями на пляже, которыми укрепили побережья. Местные жители отмечают, что регулярно подкармливают животных.