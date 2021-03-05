В Харькове оставили "послание" словацким дипломатам

В Харькове неизвестные оставили надпись на здании консульства Словакии в ответ на скандальнe. шутку премьер-министра страны Игоря Матовича.

Словацкий политик сказал, что в обмен на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" пообещал Закарпатье. Новость об этом вызвала широкий резонанс и международный скандал, а в Харькове после этого разрисовали почетное консульство. Фото опубликовал местный Telegram канал "ХС | Харьков".

Надпись на фасаде здания говорит: "Меняем Словакию на Крым". Она появился в четверг, 4 марта.

Кто мог оставить это послание словацким дипломатам, не сообщается.

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3 марта в эфире радио премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, заявил, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье. Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что председатель словацкого правительства пообещал россиянам за вакцину. После этого была жесткая реакция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В МИД пригласили временно поверенного в делах Словацкой Республики. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок извинился за нелепую шутку своего премьер-министра.