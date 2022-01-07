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пятница, 07 января 2022 04:06

В Харькове нашли мертвого младенца в пакете

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В Харькове нашли мертвого младенца в пакете
Полицейские разыскали 22-летнюю мать новорожденного ребенка. Фото: Национальная полиция Украины

Тело младенца в пакете обнаружили у подъезда дома по улице Есенина.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 21:30. Полицейские сразу разыскали родителей ребенка.

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"Предварительно установлено, что мать младенца - 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.

Сейчас она находится в больнице. Ведется следствие по статье "преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

24-летняя мать задушила ремнем двухлетнюю дочь. Трагедия произошла в частном доме в Киеве. Объяснила, что хотела избавиться от нее.

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