В грязной одежде и заношенной обуви - какими были алкоголики в СССР

Фото: mirovich.media

Несмотря на постоянные заявления о борьбе с алкоголизмом в СССР было немало любителей крепких напитков. Отношение в стране к алкоголю было толерантным. Люди не стеснялись напиваться при детях или на улице. Прохожих пьяные не смущали, даже если лежали посреди дороги.

Встретить советского алкоголика чаще всего можно было в нескольких местах, пишет mirovich.media.

Первыми были проходные на заводах. Среди привычных рабочих было немало любители опрокинуть рюмку. Их не увольняли, потому что считали, что можно перевоспитать. Для этого устраивали коллективные суды и рассказывали о нормах морали. Самим алкозависимым это было совершенно безразлично.

Еще одним местом скопления алкоголиков были пивные и магазины алкогольных напитков. После введения "сухого закона" в 1985 году возле них начали появляться огромные очереди. Напитки продавали с ограниченными. Тогда же появилось популярное выражение "Третьим будешь?". Бутылка водки стоила 2,87 руб. Мужчины сбрасывались по 1 руб., а на остальные 13 коп. покупали плавленый сырок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР

С виду советские алкоголики были почти одинаковы - неопрятные, мятые, в ношеной грязной одежде. Мужчины моложе еще пытались следить за собой, чтобы нравится женщинам. С возрастом становилось значительно хуже.

С рюмки в СССР мало кто спрыгивал. У людей отсутствовал смысл жизни. Не было возможности съездить за границу, заниматься бизнесом или повлиять на то, что происходит в стране. Не было, в конце концов, возможности жить, как хочешь, а не как диктует власть. Можно сказать, что сама советская система с ее ограничениями порождала алкоголиков.

Часто можно слышать, что люди в СССР имели значительно лучшее здоровье, чем современные. Тогда все занимались спортом, ели полезную и качественную пищу, имели доступ к хорошей и бесплатной медицине. Но это миф. В этом убежден белорусский блоггер Максим Мирович, о чем и указал в статье. Мужчина перечислил основные факторы, почему советские люди имели худшее здоровье, чем мы.