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четверг, 03 июня 2021 11:41

Плохая еда и тяжелая работа - разгромили миф о крепком здоровье жителей СССР

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Часто можно слышать, что люди в СССР имели значительно лучшее здоровье, чем современные. Тогда все занимались спортом, ели полезную и качественную пищу, имели доступ к хорошей и бесплатной медицины. Однако это миф.

В этом убежден белорусский блоггер Макисм Мирович, о чем и указал в своем блоге. Мужчина перечислил осоновни факторы, почему советские люди имели хуже здоровье, чем мы.

Питание

Автор: mirovich.media
  В СССР не было возможности есть достаточно свежих овощей и фруктов
В СССР не было возможности есть достаточно свежих овощей и фруктов

Обычный советский человек потреблял очень мало белка, потому что нормальное мясо и рыба были дефицитом. Не хватало овощей и фруктов. Их свежими можно было купить только летом. Зимой же ели консервированные.

Вместо этого потребляли много углеводов - каши, макароны, хлеб, картофель. Такие блюда давали много энергии, но мало пользы. Однако в СССР об этом не задумывались, главное, весь день быть сытым.

Спорт

Автор: mirovich.media
  Женщины тяжело работали наравне с мужчинами
Женщины тяжело работали наравне с мужчинами

Кроме детей, студентов на физкультуре и профессиональных спортсменов спортом в СССР никто не занимался. После окончания института 95% людей завязывали со спортом навсегда. Максимум, какая-то нелепая утренняя гимнастика, которая не давала нагрузки на мышцы.

Конечно отдельные энтузиасты ходили в бассейн, на тренировки по легкой атлетике и катались на лыжах зимой, но их было очень мало. Большинство проводили свободное время за кухонными посиделками или перед телевизором с газетой.

Медицина

Автор: mirovich.media
  Медицина была некачественная. Обращались к знахарям
Медицина была некачественная. Обращались к знахарям

Медицина в СССР не была хорошо и бесплатной. Деньги на нее выделяли с налогог, которые платили граждане. Зато показательным было в большинстве случаев хамское отношение медперсонала к пациентам и нежелание качественно лечить недуг. От того стала популярна народная медицина. Люди за помощью часто обращались к бабкам, которые лечили травами и заговорами.

Тяжелая работа

Автор: mirovich.media
  Тяжелая работы очень вредила здоровью людей
Тяжелая работы очень вредила здоровью людей

Больше всего советским людям вредила тяжелая работа, поскольку именно ручная работа была основой экономики краны. При этом наравне с мужчинами трудиться приходилось и женщинам, например, рыли котлованы, укладывали железнодорожные пути. Особенно издевательством был "трудовой подвиг", когда люди, пытаясь стать передовиками, работали подряд несколько смен.

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Кроме тяжелой работы, на здоровье также негативно влияли и сами советские предприятия. Заводы строились совершенно без учета влияния на экологию, и часто советские города жили, буквально окутаны смогом от выхлопов.

СССР известный проблемами с нормальной одеждой. Вся была одинаковой, серой и скучной. Людям приходилось искать достойное наряды.

Зимой в городах женщины носили пальто с меховым воротником и меховой шапкой из того же меха. Такой комплект считался невероятным шиком, стоил больших денег. Шили его чаще всего на заказ. Женщины беднее носили магазинные пальто из тяжелой ткани в клетку или однотонной. Был воротник из искусственного меха плохого качества. Роскошью были хорошие кожаные женские сапоги. Они могли стоить почти среднюю зарплату.

Весной и осенью женщины носили объемные плащи под пояс из ткани, что не промокает. Летом одевались в костюмы из шерстяных и полушерстяных тканей, носили неудобную и некрасивую обувь.

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