Плохая еда и тяжелая работа - разгромили миф о крепком здоровье жителей СССР

Часто можно слышать, что люди в СССР имели значительно лучшее здоровье, чем современные. Тогда все занимались спортом, ели полезную и качественную пищу, имели доступ к хорошей и бесплатной медицины. Однако это миф.

В этом убежден белорусский блоггер Макисм Мирович, о чем и указал в своем блоге. Мужчина перечислил осоновни факторы, почему советские люди имели хуже здоровье, чем мы.

Питание

Автор: mirovich.media В СССР не было возможности есть достаточно свежих овощей и фруктов

Обычный советский человек потреблял очень мало белка, потому что нормальное мясо и рыба были дефицитом. Не хватало овощей и фруктов. Их свежими можно было купить только летом. Зимой же ели консервированные.

Вместо этого потребляли много углеводов - каши, макароны, хлеб, картофель. Такие блюда давали много энергии, но мало пользы. Однако в СССР об этом не задумывались, главное, весь день быть сытым.

Спорт

Автор: mirovich.media Женщины тяжело работали наравне с мужчинами

Кроме детей, студентов на физкультуре и профессиональных спортсменов спортом в СССР никто не занимался. После окончания института 95% людей завязывали со спортом навсегда. Максимум, какая-то нелепая утренняя гимнастика, которая не давала нагрузки на мышцы.

Конечно отдельные энтузиасты ходили в бассейн, на тренировки по легкой атлетике и катались на лыжах зимой, но их было очень мало. Большинство проводили свободное время за кухонными посиделками или перед телевизором с газетой.

Медицина

Автор: mirovich.media Медицина была некачественная. Обращались к знахарям

Медицина в СССР не была хорошо и бесплатной. Деньги на нее выделяли с налогог, которые платили граждане. Зато показательным было в большинстве случаев хамское отношение медперсонала к пациентам и нежелание качественно лечить недуг. От того стала популярна народная медицина. Люди за помощью часто обращались к бабкам, которые лечили травами и заговорами.

Тяжелая работа

Автор: mirovich.media Тяжелая работы очень вредила здоровью людей

Больше всего советским людям вредила тяжелая работа, поскольку именно ручная работа была основой экономики краны. При этом наравне с мужчинами трудиться приходилось и женщинам, например, рыли котлованы, укладывали железнодорожные пути. Особенно издевательством был "трудовой подвиг", когда люди, пытаясь стать передовиками, работали подряд несколько смен.

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Кроме тяжелой работы, на здоровье также негативно влияли и сами советские предприятия. Заводы строились совершенно без учета влияния на экологию, и часто советские города жили, буквально окутаны смогом от выхлопов.

СССР известный проблемами с нормальной одеждой. Вся была одинаковой, серой и скучной. Людям приходилось искать достойное наряды. Зимой в городах женщины носили пальто с меховым воротником и меховой шапкой из того же меха. Такой комплект считался невероятным шиком, стоил больших денег. Шили его чаще всего на заказ. Женщины беднее носили магазинные пальто из тяжелой ткани в клетку или однотонной. Был воротник из искусственного меха плохого качества. Роскошью были хорошие кожаные женские сапоги. Они могли стоить почти среднюю зарплату. Весной и осенью женщины носили объемные плащи под пояс из ткани, что не промокает. Летом одевались в костюмы из шерстяных и полушерстяных тканей, носили неудобную и некрасивую обувь.