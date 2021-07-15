В Грузии осудили двух украинцев

Двое украинцев получили сроки в Грузии. Фото: NEWSGEORGIA

Батумский городской суд в Грузии приговорил украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко до 4 лет тюрьмы. Их обвиняют в незаконном пересечении грузинской границы.

Украинская сторона считает такое решение несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

"В МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины.

Грузинском дипломату "было высказано разочарование".

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"Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - заявили в МИД.

В албанском порту Влера задержали яхту с 4 гражданами Украины. Они путешествовали из Турции в Черногорию. Украинцев обвинили в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхту могли использовать в криминальных целях.