В ГПУ объяснили, почему закрыли дело против Кузьмина

Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора времена президентства Виктора Януковича, народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Рената Кузьмина, из-за отсутствия доказательств его вины.
В Генпрокуратуре сообщили, что производство по Кузьмину, открытое в июле 2014 года, было закрыто 22 августа 2019 года "в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", сообщает Радио Свобода.
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5 сентября стало известно, что Кузьмина сняли с базы лиц, скрывающихся от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел.
21 августа Кузьмин заявил, что не является подозреваемым ни в одном деле, возбужденном в отношении него Генпрокуратурой.
Кузьмина подозревали в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могли.
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