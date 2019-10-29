В ГПУ назначили нового руководителя, который займется делами Майдана

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Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генпрокуратуры возглавил Виктор Мисяк.

Мисяка представили как нового руководителя сегодня утром. Однако приказ о его назначении пока не опубликовано, передает LB.ua.

Заместителем Мисяк назначен Алексей Донский.

Департамент по делам Майдана процессуального руководства в ГПУ создали 21 октября 2019 20 ноября Генеральная прокуратура теряет функцию следствия.

Ранее "майдановские" дела расследовало Управление специальных расследований, группу следователей в котором возглавлял Сергей Горбатюк. 23 октября его уволили. Управление также ликвидируют.

Виктор Мисяк работал заместителем начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах. Также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. В 2012 году был прокурором Сокольского района Львовской области.

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Вскоре сформируют рабочую группу, которая будет участвовать в аудите дел о преступлениях на Майдане. Членами этой группы будут также защитники семей тех, кто погиб во время Революции достоинства, сообщает пресс-служба ГПУ.