В Гостомеле горят дома, жители просят о помощи: видео

В Гостомеле горят дома мирных жителей. Фото: Скриншот

В Гостомеле, Киевская область, горят дома гражданского населения.

Местные просят о помощи. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале и опубликовал видео с места происшествия.

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"Помогите пожалуйста! Гостомель, ЖК "Чешский двор". У нас здесь все горит, все обваливается, некуда женщин и детей прятать. В подвалах, что были, пробило дверь.

Дома обрушиваются, разрушаются. Пришлите какую-то помощь, чтобы забрать детей и женщин", - говорится в видео.

Потери русских военных на 11-й день войны ориентировочно составляют более 11 тыс. личного состава. Кроме того, враг потерял 285 танков. Вооруженными силами и подразделениями сил безопасности и обороны Украины одиннадцатые сутки ведутся ожесточенные бои по содержанию определенных рубежей. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки уклонения от прямого огневого контакта с украинскими войсками. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающих на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, через осведомленность о реальном положении дел.