В Госстате подсчитали население Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 675
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 774
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 567
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3366
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 891
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1512
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 846
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 648
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8811
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
10
13
17
27
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
СБУ задержала обвиняемого по делу Гандзюк
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Бассейн со льдом и тропическое озеро: как празднуют Крещение украинские миротворцы в Конго
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Как празднуют Крещение украинские военные на Донбассе
Новогодние праздники провожали песнями и салом
Новогодние праздники провожали песнями и салом
Видео
Все видео
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Сняли видео, как Юзик грубо нарушил ПДД
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Кива стимулировал себя к работе снимками обнаженной женщины
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Был в небе 7 мин: на видео детально воспроизвели смертельный рейс украинского самолета
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 882
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1467
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2925
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 162
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
понедельник, 20 января 2020 20:38

В Госстате подсчитали население Украины

  Комментировать
В Госстате подсчитали население Украины
В Украине проживает 41 млн 922 тыс. человек. Фото: ЧЕline

За январь-ноябрь 2019 население Украины сократилось на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.

На 1 декабря население Украины составляло 41 млн 922 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 родилось 286,7 тыс. детей. В январе-ноябре 2018 этот показатель составлял 312,6 тыс.

В прошлом году естественная убыль населения составила 533,7 тыс. За аналогичный период позапрошлого года естественная убыль составила 535,1 тыс. человек.

Количество людей, которое приехало в Украину превысило количество людей, которое выехало из страны на 16 тыс. 456 человек. В январе-ноябре 2018 этот показатель составлял 13 тыс. 677 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине

Наблюдается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных. На 100 умерших - 54 новорожденных.

Данные по естественном и миграционном движении населения сформировали без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Правительство определило количество населения в Украине. Результатами обещают поделиться следующей неделе. Об этом сказал на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Госстате подсчитали население Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

Сегодня нельзя умываться и принимать подарки у чужих

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 46990
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 20371
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 19818
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 17586
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
 Просмотров: 12960
Общество
В комбата Украинской добровольческой армии Друга "Червня" обнаружили рак
В комбата Украинской добровольческой армии Друга "Червня" обнаружили рак Просмотров: 441
МИД требует от Британии изъять трезубец из списка экстремистских символов
МИД требует от Британии изъять трезубец из списка экстремистских символов Просмотров: 225
В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днипро
В Днепропетровской ОГА назвали фейковой информацию о подрядчике в аэропорту Днипро Просмотров: 108
Алла Мазур впервые появилась в телеэфире после лечения рака
Алла Мазур впервые появилась в телеэфире после лечения рака Просмотров: 1260
Возглавит ли адвокат Януковича департамент по расследованию дел Майдана: глава ГБР дала ответ
Возглавит ли адвокат Януковича департамент по расследованию дел Майдана: глава ГБР дала ответ Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
3
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
2
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
Голосов: 48315
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua