В Госстате подсчитали население Украины

В Украине проживает 41 млн 922 тыс. человек. Фото: ЧЕline

За январь-ноябрь 2019 население Украины сократилось на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.

На 1 декабря население Украины составляло 41 млн 922 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 родилось 286,7 тыс. детей. В январе-ноябре 2018 этот показатель составлял 312,6 тыс.

В прошлом году естественная убыль населения составила 533,7 тыс. За аналогичный период позапрошлого года естественная убыль составила 535,1 тыс. человек.

Количество людей, которое приехало в Украину превысило количество людей, которое выехало из страны на 16 тыс. 456 человек. В январе-ноябре 2018 этот показатель составлял 13 тыс. 677 человек.

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Наблюдается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных. На 100 умерших - 54 новорожденных.

Данные по естественном и миграционном движении населения сформировали без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Правительство определило количество населения в Украине. Результатами обещают поделиться следующей неделе. Об этом сказал на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.