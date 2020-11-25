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среда, 25 ноября 2020 22:59

В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
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В Японии много запретов, которые украинцам кажутся странными, в частности разговоры по мобильному или запрет еды на ходу
Фото: olga_danshyna
В Японии много запретов, которые украинцам кажутся странными, в частности разговоры по мобильному или запрет еды на ходу
В Японии много запретов, которые украинцам кажутся странными, в частности разговоры по мобильному или запрет еды на ходу
В Японии много запретов, которые украинцам кажутся странными, в частности разговоры по мобильному или запрет еды на ходу
В Японии много запретов, которые украинцам кажутся странными, в частности разговоры по мобильному или запрет еды на ходу

Украинка Ольга Даншина более десяти лет живет в Японии. Украинка отмечает необычные для нас традиции, которые на первый взгляд кажутся дикими. Здесь не носят декольте, не сигналят машины, не касаются других людей. Многие различия исторически обоснованы, но некоторые правила шокируют и заставляют удивляться.

Говорить по мобильному в транспорте.

Не причинять неудобств другим-главное правило в Японии.

Оставлять чаевые

В чеке всегда финальная стоимость. На кассе вы получите сдачу до последней копейки!

Ходить в бассейн, спа и общественные бани, если у вас есть татуировки.

Татуировка в японском обществе - знак принадлежности к мафиозным группировкам. Даже если вы иностранец и де-факто не имеете отношения к якудзе закон для всех один.

Плавать в бассейне, не снимая украшений. Даже серьги-гвоздики запрещены

Красить волосы в школьном возрасте или носить любые украшения, а также пользоваться мобильным телефоном.

Одевать купальники в горячие источники или спа - только голышом. Обычно такие места гендерно разделены. Там где нет, можно прикрываться полотенцем.

Курить, кроме специально установленных мест.

Даже на улицах есть специальные "курилки". А еще продаются портативные пепельницы! То есть даже если где-то за углом "казните", то пепел несете с собой!

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Заходить в дом в обуви.

Обувь снимается в прихожей в специальном месте ниже уровня пола.

Есть на ходу. В крайнем случае возле магазина, где была куплена еда. Не жуют на бегу, в транспорте или в других "неустановленных" местах.

Втыкать палочки в еду. Так подносят подношения покойникам.

Идти без очереди.

Все выстраиваются в очереди - в транспорт, в кассу, в ресторан.

Оставлять транспортное средство вне мест организованной парковки. Это касается даже велосипедов. Авто оштрафуют, а велосипед отвезут на штрафплощадку.

В последние несколько лет, иностранцы едут в Китай, чтобы заработать. Об этом рассказывает Полина, которая живет в городе Дапен в Китае. Здесь готовы платить приезжим в несколько раз больше, получая опыт и знания в ответ. Это очень выгодно для иностранцев так и для китайцев.

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