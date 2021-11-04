В горсовете Львова желающих будут вакцинировать от Covid-19

Вакцинироваться от Covid-19 можно в Ратуше. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В эти выходные, 6 и 7 ноября, во Львовском городском совете будет работать временный пункт вакцинации от коронавируса.

Его обустроят в помещении Центра предоставления административных услуг на пл. Рынок, 1, сообщила пресс-служба горсовета.

Пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 18:30. Перерыв с 14:00 до 15:00.

Для вакцинации можно предварительно записаться в системе Helsi или приходить без записи. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.

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Во Львове, который находится в красной карантинной зоне, ослабили карантин. С 4 ноября разрешили посещать музеи и галереи. Попасть туда могут те, у кого есть Covid-сертификат о двух дозах, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест или справка о том, что посетитель переболел.