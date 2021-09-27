В горсовет Николаева перестанут пускать непривитых чиновников

За 26 сентября в Николаевской области вакцинировали 905 человек. Фото: pixabay.com

В Николаеве в здание горсовета перестанут пускать журналистов и чиновников без Covid-сертификатов или отрицательного ПЦР-теста.

За последнюю неделю от последствий коронавируса в городе умерли восемь человек. Все они не были вакцинированы, заявил во время расширенного аппаратного совещания 27 сентября городской голова Александр Сенкевич, передает "Укринформ".

"Перед входом нужно будет показать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, который действует в три дня. Это будет касаться всех посетителей. У нас все равны", - сказал он.

Привитых сотрудников в структурных подразделениях городского совета в среднем 53%. Наилучшая ситуация в учреждениях образования и медицины - 73-90%, худшая - в коммунальных предприятиях, управлениях жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и капитального строительства - до 30%.

26 сентября в Николаевской области вакцинировали 905 человек.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3007 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 395 404 человека. Умерли 55 720 пациентов, из них 94 - за последние сутки. Выздоровели 2 245 144 человека, за последние сутки - 952.