В городе с пробками в упадок экономика. Самое интересное в журнале "Країна"

Стратегическое развитие городов нужно планировать минимум на 10 лет. Более 110 городов Европы и США отменили оплату за проезд. Крупнейший европейский проект по бесплатной транспорта принадлежит эстонскому Таллинну. Такая система работает в 30 французских городах, 20 польских. Еще больше городов сделали транспорт частично бесплатным. Почему это не может работать в Украине? В мире уже курсируют беспилотные бусы, а мы до сих пор закупаем старые трамваи, - рассказывает Игорь ВАСЮНИК, политик, предприниматель, общественный деятель.

Качественный общественный транспорт должен быть не только для пенсионеров и льготников, а в первую очередь для предпринимателей, работников - тех, кто работает, создает продукт и платит налоги

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