В Генштабе сообщили, сколько "поджарили" оккупантов и их техники

Потери личного состава российского врага по состоянию на утро 14 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек.
Об этом в понедельник сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в сообщении.
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Также оккупант продолжает нести потери в технике:
- танков ‒ 389;
- ББМ ‒ 1249;
- артиллерийских систем ‒ 150;
- РСЗО ‒ 64;
- средства ПВО ‒ 34;
- самолетов ‒ 77;
- вертолет – 90;
- автомобильной техники ‒ 617;
- корабли/катера ‒ три;
- цистерн с ГСМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ восемь.
Вчера в Минобороны объяснили, почему не обновляют статистику ликвидированных оккупантов.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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