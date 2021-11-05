В ЕС согласовали исключение Украины из списка безопасных государств

Украину удалят из списка безопасных для ЕС государств. Фото: pixabay.com

Евросоюз на следующей неделе исключит Украину из перечня безопасных для путешествий стран.

В пятницу послы ЕС согласовали это на заседании, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Окончательно решение оформят в начале следующей недели.

"Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного списка стран, откуда путешествия считаются безопасными", - сообщил он в Twitter.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее обещал применить "все дипломатическое мастерство", чтобы украинцы могли ездить в ЕС и после исключения Украины из списка стран зеленой зоны.

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ЕС автоматически не устанавливает новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендацию. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне.