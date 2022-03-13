В Энергодаре оккупанты избивают людей прямо на улицах и забирают их автомобили

Российские наемники избивают жителей Энергодара прямо на улицах города. Фото: Скриншот

В Энергодаре российские оккупанты забирают у людей автомобили.

Некоторые открыто избивают прямо на улицах, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале НАЭК "Энергоатом" и опубликовали видео с места происшествия.

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"Сейчас энергодарцам уже не до беспокойства со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.

В ночь на 4 марта оккупанты начали обстреливать энергоблоки АЭС в Энергодаре. Из-за этого вспыхнул пожар. Город остался без тепла. Пока что радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Во время штурма Запорожской АЭС погибли три украинских военных. Еще при жизни нескольких человек борются медики. Российские оккупанты де-факто контролируют Энергодар. Однако, Запорожская АЭС уже "в украинских руках", сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. 10 марта стало известно, что оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС. Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию с АЭС на оккупированные Крым и Донбасс.