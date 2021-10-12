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В двух городах Украины спецкамеры будут "ловить" нарушителей карантина - что им грозит

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В двух городах Украины спецкамеры будут &quot;ловить&quot; нарушителей карантина - что им грозит
Спецкамеры установят в Киеве, Харькове или Днепре. Их система и программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме показывать соблюдение противоэпидемических требований. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся они в ноябре этого года в двух городах.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет ТСН.

"Пилот планируют сделать в двух крупных городах - Киев, Харьков или Днепр. Мы ожидаем, что его запустят не ранее 1 ноября. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал главный санврач.

Это пилотное исследование ранее инициировала ВОЗ. Его поддержал украинский Минздрав. Благодаря установленным видеокамерам "будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм", пояснил Кузин.

"В автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Сейчас разработали полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер", - добавил Кузин.

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Подчеркнул, что использование этой системы не направлено на любую идентификацию, сохранение персональных, конфиденциальных данных или даже самой пленки с записью.

Какое наказание ждет нарушителей карантинных правил, Кузин ответил:

"Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые их нарушают, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности за отсутствие масок в закрытом помещении" .- сказал он.

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке.

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