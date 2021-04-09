В Днепре лечить коронавирус пошли хирурги и травматологи

Реанимации в Днепре переполнены. Лечить Covid-19 пошли даже хирурги и травматологи. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова поступает очень много тяжелобольных коронавирус. Реанимации переполнены и больница перегружена в 3 раза.

Из-за тяжелой ситуации врачи всех специализаций, включая хирургов и травматологов, начали учиться, как лечить больных с Covid-19. Об этом рассказал главный врач Сергей Рыженко в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить пошли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", - рассказал Рыженко.

Вместе с тем он отметил, что в больнице есть все, что нужно для борьбы с Covid-19: терапевтические места, кислород, аппаратура и лекарства.

За последние сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. В общем вирус подхватили 1 823 674 украинца. Умерли 36 381 пациент, из них 419 за последние сутки. Выздоровели 1 395 104 пациента, за последние сутки - 11 221. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.