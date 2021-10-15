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пятница, 15 октября 2021 23:28

В "Дії" появятся услуги для ветеранов

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В &quot;Дії&quot; появятся услуги для ветеранов
Государство в смартфоне придет и для ветеранов. Фото: РБК

В приложении "Дія" появятся сервисы для ветеранов.

Запуск сервисов запланирован на 2022 год, заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.

"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", – добавил Федоров.

Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Инициатива станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в "Дії".

В Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – примерно 1,2 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться

В приложении "Дія" появится сертификат о результатах ПЦР-тестирование и о том, что гражданин выздоровел от коронавируса. Уже проходит тестирование функции.

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