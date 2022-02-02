В "Дії" не появляется сертификат о бустерной вакцинации - что делать

Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения объяснили, что делать, если после прививки бустерной дозой срок действия сертификата в "Дії" не увеличивается, а уменьшается.

Минздрав дал разъяснение в Facebook.

Для создания нового сертификата необходимо перейти в раздел "Услуги" и отправить запрос.

Если ничего не помогло, следует обратиться к врачу, который делал прививку. Он должен проверить внесение данных в систему.

В международном сертификате о вакцинации можно увидеть два документа. Первый – об основных двух дозах вакцины. Второй – о бустере. Срок действия первого документа сократится. Но у второго он вырастет.

В комментариях продолжают сетовать на трудности с сертификатами.

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"Не работают ваши советы. Как только создала новый запрос, снова пришел "новый" сертификат, где не учтен бустер", - пишут пользователи.

С 1 февраля в приложении "Дія" украинцы имеют возможность сгенерировать сертификат о бустерной вакцинации. Информация о ней отражается в международном сертификате. Чтобы добавить данные о бустере, нужно заново сгенерировать свои сертификаты.