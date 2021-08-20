В "Дії" доступны два Covid-сертификата: как и когда ими пользоваться

В приложении "Действие" можно загрузить внешний и внутренний Covid-паспорт. Фото: TWITTER ЕН

Граждане Украины смогут получить два Covid-сертификата в приложении "Дія". Внешний сертификат поможет во время визита в ЕС, внутренний - при будущем локдауне.

Международный сертификат содержит больше медицинской информации, а внутренний - наоборот. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 20 августа.

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"Во внешнем сертификате больше информации медицинской, для того, чтобы европейские коллеги могли все проверить визуально и технически. И там нет фото. Таковы стандарты и внутренняя документация Европейского Союза. Во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и ваше фото. Документы можно проверять по QR-коду без специального оборудования", - пояснил Федоров.

Украина готовится к новой волне коронавируса. И сертификат можно будет использовать в случае усиления ограничений в стране.

"Ждем новые волны. Если появится ситуация, где нужно использовать ковидные сертификаты в стране - не нужно будет показывать паспорт или внутренний документ. Во внутреннем сертификате будет ваше фото. Это удобно. На другом телефоне без специального оборудования можно будет проверить его подлинность", - добавил Федоров.

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.