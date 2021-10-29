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пятница, 29 октября 2021 11:34

В "Дії" будут ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса

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В &quot;Дії&quot; будут ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса
Баник рассказал об обновлениях в программе. Фото: "Дія"

В ноябре в приложении "Дія" должны появиться ПЦР-тесты и сертификаты о выздоровлении от коронавируса.

Руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал об этом "РБК-Україна".

"Готовится запуск по ПЦР-тестам. Там есть особенность. Чтобы по ПЦР-тесту можно было создать Covid-сертификат нужно, чтобы в систему "Электронное здоровье", куда идет информация о прививках, загружали и данные о результатах тестирования. Сейчас только одна сеть лабораторий готова это делать. Другие постепенно подключаются. Поэтому через несколько дней мы начнем бета-тестирование", - сказал он.

Если у человека нет прививки и он хочет создать Covid-сертификат на основе ПЦР-теста - нужно зайти на сайт лаборатории или в соответствующий раздел "Дії" и проверить, загружает ли лаборатория результаты тестирования в систему.

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"Второй важный момент: такой сертификат будет действовать 72 ч. с момента, как данные о тесте были загружены в систему, а не когда вы решили его создать", - добавил Баник.

Теперь при пересечении государственной границы невакцинированным нужно на 72 ч. установить приложение "Вдома".

Необходимости проходить контроль на основании данных геолокации и распознавания лица больше не будет. Приложение будет действовать, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген, говорится на сайте Минцифры.

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29
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