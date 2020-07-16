В детском доме зафиксировали вспышку Covid-19

В детдоме обнаружили вспышку коронавирусной инфекции. Фото: Reuters

В Одесском детском доме "Жемчужинка" зафиксировали вспышку Covid-19.

Там у 15 детей и 2 взрослых обнаружили коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила директор департамента образования и науки ОГА Елена Буйневич, передают Украинские Новости.

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"После того, как у одного из работников подтвердили коронавирус, всем работникам и воспитанникам заведения провели ПЦР-тестирование", - рассказала директор.

Сейчас заведение закрыли на карантин.

С начала эпидемии в Украине лабораторно подтвердили 56 455 случаев Covid-19. Из них 1445 человек умерли, 18 - за последние сутки. Выздоровели 28931, 800 пациентов - за последние сутки.