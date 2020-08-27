В детсаду обнаружили коронавирус - все заведение пошло на изоляцию

У сотрудника детсада №135 во Львове обнаружили Covid-19
Весь персонал и воспитанники пойдут на самоизоляцию, сообщает Львовский горсовет.
"У одного из работников заведения дошкольного образования №135 подтвердился Covid-19. Поэтому сегодня заведующая учебным заведением предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого сада на 2 недели", - сказала начальница отдела образования Галицкого и Франковского районов Львова Леся Васюта.
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Садик расположен на ул. Героев Майдана, 8а.
В случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать согласно рекомендациям санитарных врачей. Решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.
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