В детсаду обнаружили коронавирус - все заведение пошло на изоляцию

Сад во Львове закрыли на карантин. Фото: Reuters

У сотрудника детсада №135 во Львове обнаружили Covid-19

Весь персонал и воспитанники пойдут на самоизоляцию, сообщает Львовский горсовет.

"У одного из работников заведения дошкольного образования №135 подтвердился Covid-19. Поэтому сегодня заведующая учебным заведением предоставила ходатайство в отдел образования о приостановлении деятельности этого сада на 2 недели", - сказала начальница отдела образования Галицкого и Франковского районов Львова Леся Васюта.

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Садик расположен на ул. Героев Майдана, 8а.

В случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать согласно рекомендациям санитарных врачей. Решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи.