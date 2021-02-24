В Дании напечатали украинские книги

Фото: facebook.com/agrafkastudio

В Дании выпустили украинские детские книги "Я так вижу" и "Громко, тихо, шепотом" творческой мастерской "Аграфка".

Издание создали украинские иллюстраторы Романа Романишин и Андрей Лесивый. Книги опубликовало датское издательство Forlæns, сообщили на странице мастерской в ​​Facebook.

В них рассказывают о принципах работы зрения и слуха.

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"Специально для датских изданий мы вносили определенные изменения в иллюстрации, например, датская азбука жестового языка и Брайля и еще ряд других локализаций. С издательством Forlæns у нас сложились хорошие рабочие и дружеские отношения, поэтому надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними и новые совместные проекты", - сказал Андрей в комментарии изданию "Читомо".

Презентацию проводили в онлайн-формате, однако авторы ждут снятия карантина, чтобы лично представить книги в Дании.

Романа Романишин и Андрей Лесив - украинские художники, которые основали "Аграфку" во Львове. Они специализируются на иллюстрациях, графике, живописи, дизайне. 2018 года авторы получили за эти 2 книги престижную премию Bologna Ragazzi Award.