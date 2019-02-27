В цветных куртках и с оружием: украинские снайперы показали веселые фото

Украинские снайперы из Сил специальных операций ВСУ сфотографировались в необычной "форме".

На снимках бойцы 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины позируют в цветных спортивных куртках, таких же шапках и с оружием.

Фото опубликовано на Instagram странице "3rd_special_regiment".

"Доброе утро. Шо по чем? Это мы на стиле", - говорится в подписи.

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"Это стиль 90-ых?", "Фэшн из май профешин", "Где-то так примерно я выгляжу, когда постирал форму, а она не высохла", - шутят пользователи в комментариях к опубликованным фото.





В зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные уничтожили склад боеприпасов террористов неподалеку от Горловки Донецкой области. Видеоподтверждение этому опубликовал военнослужащий Анатолий Штефан, позывной "Штирлиц".