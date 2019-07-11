В ЦИК назвали цену голосования

В ЦИК сообщили стоимость одного бюллетеня для голосования. Фото: wikipedia

11 июля ЦИК сообщили, что стоимость одного бюллетеня для голосования будет стоить несколько гривен.

В многомандатном округе 4.2 грн, в одномандатном - от 2,20 до 4,68 грн, пишет tsn.

В одном бюллетене голубовато-серого цвета будет список из 21 партии.

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Будет 199 разновидностей бюллетеней для избрания народных депутатов.

Размеры зависеть от количества претендентов. Но будут светло-желтого цвета.

Центральная избирательная комиссия сняла с регистрации 43 кандидата, которые баллотировались по мажоритарным округам. 15 из них - самовыдвиженцы. Среди партийных были кандидаты от "Слуги народа", "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".