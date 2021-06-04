В части больниц Украины возобновят плановые госпитализации

Медпомощь по лечению коронавирусом будут оказывать 257 больниц. Фото: pixabay.com

Больницы, что не определены под прием Covid-больных первой волны, возобновят оказание плановой помощи другим больным.

Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения. Определили перечень больниц, в которые будут госпитализировать пациентов с коронавирусной болезнью. Все остальные учреждения должны возобновить оказание плановой помощи", - сказал он.

Медпомощь по лечению коронавирусом будут оказывать 257 больниц. В случае закрытия отделения, которое принимало больных с Covid-19, пациентов обязаны долечить или перевести в другую больницу для завершения лечения.

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На выходных в пяти городах Украины откроют новые центры массовой вакцинации от коронавируса. Кроме Киева, Одессы и Львова, они откроются в Тернополе и Полтаве. Вакцинировать будут препаратом CoronaVac. Прививать будут людей, которые записались в приложении "Дія".