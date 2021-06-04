В части больниц Украины возобновят плановые госпитализации

 
Ексклюзивы
1/5
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 315
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 324
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 504
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 720
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
19
3
5
7
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Видео
Все видео
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 414
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 846
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 540
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 14:18

В части больниц Украины возобновят плановые госпитализации

  Комментировать
В части больниц Украины возобновят плановые госпитализации
Медпомощь по лечению коронавирусом будут оказывать 257 больниц. Фото: pixabay.com

Больницы, что не определены под прием Covid-больных первой волны, возобновят оказание плановой помощи другим больным.

Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемической ситуации, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы две недели дискутировали с руководителями учреждений здравоохранения. Определили перечень больниц, в которые будут госпитализировать пациентов с коронавирусной болезнью. Все остальные учреждения должны возобновить оказание плановой помощи", - сказал он.

Медпомощь по лечению коронавирусом будут оказывать 257 больниц. В случае закрытия отделения, которое принимало больных с Covid-19, пациентов обязаны долечить или перевести в другую больницу для завершения лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус больше всего бьет по Киеву. Что с другими регионами

На выходных в пяти городах Украины откроют новые центры массовой вакцинации от коронавируса. Кроме Киева, Одессы и Львова, они откроются в Тернополе и Полтаве. Вакцинировать будут препаратом CoronaVac. Прививать будут людей, которые записались в приложении "Дія".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В части больниц Украины возобновят плановые госпитализации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11288
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7983
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5112
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4554
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4194
Общество
Назвали европейские страны, в которые могут путешествовать украинцы
Назвали европейские страны, в которые могут путешествовать украинцы Просмотров: 117
В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть
В Киеве запускают бесплатные экскурсии по городу: как попасть Просмотров: 63
Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки
Боль в желудке и судороги - астролог назвала наиболее уязвимые знаки
 Просмотров: 108
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
В Ровенской области краснокнижное животное спасли от смерти
4
 Просмотров: 423
Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю
Украина прощается с дождями: синоптики порадовали прогнозом на неделю
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 56392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть