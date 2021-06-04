На выходных откроют новые центры массовой вакцинации

Новые центры откроют в Полтаве и Тернополе. Фото: Reuters

На выходных в пяти городах Украины откроют новые центры массовой вакцинации от коронавируса.

Кроме Киева, Одессы и Львова они откроются в Тернополе и Полтаве, передает ТСН.

В Киеве центр открыли в Международном выставочном центре, во Львове - на "Арене Львов", в Одессе - на территории стадиона Одесской юридической академии, в Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко, в Полтаве - на базе Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Вакцинировать будут препаратом CoronaVac. Прививать будут людей, которые записались в приложении "Дія".

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"Сейчас законтрактовано государством около 20 млн доз вакцины. По тем расчетам и планам, которые сейчас разработаны МЗ, недостатка вакцин не должно быть", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил.