В Черновцах появится первый в мире интерактивный музей вышиванки

Открыть музей планируется в мае 2023 года. Фото: Укринформ

В Черновцах представили проект первого в мире интерактивного Музея украинской вышиванки, который планируют открыть в мае 2023 года.

Его презентовали сооснователи Дня вышиванки – Леся Воронюк, Александр Ткаченко, Михаил Павлюк, Сергей Бостан и Оксана Шородок, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы готовы начать самый масштабный проект, который будет постоянно действующим. Здесь будут, во-первых, экспонированные костюмы и вышиванки со всех регионов Украины. А во-вторых, команда, которая будет привлечена к созданию музея, - это люди и из Киева, и со Львова с центром в Черновцах", – сказала Воронюк.

По мнению инициаторов, это место может стать магнитом для туристов, ведь интерактивные экспонаты и экскурсии с дополненной реальностью и голограммами удивят самого требовательного посетителя.

"Фишкой будет то, что это - музей реликвий и технологий, дополненная реальность, 3D-печать и так далее", - отметил режиссер Александр Ткачук.

Музей будет работать в двухэтажном здании по улице Кафедральная, 2, в центральной части Черновцов. На ремонт помещения необходимо 15 миллионов гривень. Деньги будут собирать за счет грантовых проектов, будут привлекать меценатов и всех желающих. Открыть музей планируют в мае 2023 года.

Вторую очередь Музею Голодомора должны построить к 90-й годовщине трагедии, которая исполнится в следующем году.