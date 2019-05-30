В Черном море запретили вылов креветок и мидий

В Черном море запретили ловить креветки и мидии. Фото: fishretaiІ

Пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства сообщила, что с начала июня в Черном море запретят ловить креветки и мидии.

От 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки. Учитывая рекомендации ГП "ОдЦ Югниро", запрет продлится в период от 1 июня до 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков, сообщает ТСН.

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До конца июля запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей в акватории Черного моря от села Коблево до границы АР Крым (по Перекопскому заливу).

Установлен запрет на любительский и спортивный вылов креветок от 1 июня до 31 августа, мидий - с 1 июня до 30 августа.

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