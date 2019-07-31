В Чернобыльской зоне появятся водные туристические маршруты

Новые туристические пути проверили дозиметрами. Фото: Главком

В Чернобыльской зоне отчуждения появятся водные туристические маршруты.

Новые маршруты будут пролегать по рекам Припять и Уж. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие пять лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, новые туристические пути проверили дозиметрами, они безопасные для посетителей.

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины.