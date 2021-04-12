В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки

В Чернобыльской зоне показали фото барсука после зимней спячки.

Кадры распространил в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Фото: Оксана Красюн

"Полосатая и удлиненная морда этого хищника даже издалека не дает его спутать с каким-либо другим лесным зверем. Ввести в заблуждение может разве что вид сзади, как это было на фотографии под первоапрельским постом, где барсук присел перед объективом фотоловушки своей тыловой частью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории заповедника барсуки чувствуют себя свободными и сытыми даже после зимы. В еде они не переборчивы: могут потреблять фрукты и корни, лягушек и крыс, улиток и детенышей мелких млекопитающих. Например, кроликов.

Также барсуки умеют строить огромные норы, похожие на подземные города, где могут жить большими семьями или в одиночестве.

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Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.