 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 1512
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 729
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 279
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 981
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2601
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1071
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 900
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2556
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2007
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
4
5
8
5
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
Вход в ОП &quot;зеркально&quot; украсили к 30-летию независимости
Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает селфи
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
Активистка обнажила грудь перед Берлускони. Femen основали общественную организацию
Видео
Все видео
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 810
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2601
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 720
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 450
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
11 апреля 2021
Просмотров: 459
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 10:03

В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
4

  Комментировать

В Чернобыльской зоне показали фото барсука после зимней спячки.

Кадры распространил в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Фото: Оксана Красюн

"Полосатая и удлиненная морда этого хищника даже издалека не дает его спутать с каким-либо другим лесным зверем. Ввести в заблуждение может разве что вид сзади, как это было на фотографии под первоапрельским постом, где барсук присел перед объективом фотоловушки своей тыловой частью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории заповедника барсуки чувствуют себя свободными и сытыми даже после зимы. В еде они не переборчивы: могут потреблять фрукты и корни, лягушек и крыс, улиток и детенышей мелких млекопитающих. Например, кроликов.

Также барсуки умеют строить огромные норы, похожие на подземные города, где могут жить большими семьями или в одиночестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чернобыле тронулась река - невероятные фото

Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 17505
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 16821
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11178
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 9351
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 6669
Общество
Сколько украинцев привили от Covid-19 за минувшие сутки
Сколько украинцев привили от Covid-19 за минувшие сутки Просмотров: 9
Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 12 апреля
Какие знаки будут чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 12 апреля
 Просмотров: 90
"Буковель" возобновил работу после локдауна
"Буковель" возобновил работу после локдауна Просмотров: 72
Пасха может пройти онлайн
Пасха может пройти онлайн Просмотров: 315
Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
4
 1 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
3
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
Голосов: 55905
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть