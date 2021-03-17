В Чернобыле тронулась река - невероятные фото

На реке Припять тронулся лед. Но на отдельных участках еще можно увидеть мощные потоки льда.
Об этом в Facebook рассказал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Так, в этом году ледоход трудно назвать ярко впечатляющим. И неудивительно: затяжная весна с чередованием тепла и возвращением холодов", - говорится в сообщении.
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Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.
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