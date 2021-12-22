В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки

В Чернобыле дикая лиса или лис постоянно выходит на асфальтовую дорогу и выпрашивает еду у прохожих. Туристы и сотрудники местных предприятий в восторге останавливаются возле рыжей попрошайки, снимают ее и бросают что-нибудь поживиться.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Специалисты отметили, что только на первый взгляд эта ситуация кажется милой. Однако такие действия людей подвергают зверя опасности.

"Он (лис. - Gazeta.ua) не только получает вредную для него пищу – бутерброды, хлеб, сладости, но и лишается страха перед человеком и дорожным транспортом. Последствия, думаем, для всех очевидны.

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Заповедная территория – не аттракцион и не зверинец. А лиса – хищник, которого нельзя лишать диких инстинктов и превращать в придорожную попрошайку", - подчеркнули в заповеднике.

Лис принято считать хищниками, обладающими интеллектуальными способностями. Часть из них проявляется при добыче пищи. Недаром во многих славянских сказках рыжие отличаются хитростью и ловкостью, пишет Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ в Facebook.

В Полтаве, недалеко от автобусной остановки, лиса напала на двух местных жительниц. В областном центре – это первый случай, когда дикое животное покусало людей.