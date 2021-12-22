 
Ексклюзивы
1/5
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Просмотров: 720
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 1098
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3879
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1089
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1413
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2214
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2925
Фото
Все фото
4
4
27
12
5
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Мини-села, поезда за 900 евро, озера и замок - в Киеве создают миниатюрную Украину: фото и видео
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Пожарные-монахини: возгорания в Черкасской области будут тушить женщины в рясах
Пожарные-монахини: возгорания в Черкасской области будут тушить женщины в рясах
Видео
Все видео
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1422
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1026
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2844
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 729
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 02:52

В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
4

  Комментировать

В Чернобыле дикая лиса или лис постоянно выходит на асфальтовую дорогу и выпрашивает еду у прохожих. Туристы и сотрудники местных предприятий в восторге останавливаются возле рыжей попрошайки, снимают ее и бросают что-нибудь поживиться.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Специалисты отметили, что только на первый взгляд эта ситуация кажется милой. Однако такие действия людей подвергают зверя опасности.

"Он (лис. - Gazeta.ua) не только получает вредную для него пищу – бутерброды, хлеб, сладости, но и лишается страха перед человеком и дорожным транспортом. Последствия, думаем, для всех очевидны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис

Заповедная территория – не аттракцион и не зверинец. А лиса – хищник, которого нельзя лишать диких инстинктов и превращать в придорожную попрошайку", - подчеркнули в заповеднике.

Лис принято считать хищниками, обладающими интеллектуальными способностями. Часть из них проявляется при добыче пищи. Недаром во многих славянских сказках рыжие отличаются хитростью и ловкостью, пишет Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ в Facebook.

В Полтаве, недалеко от автобусной остановки, лиса напала на двух местных жительниц. В областном центре – это первый случай, когда дикое животное покусало людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 63837
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 14490
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 11610
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 6 Просмотров: 11178
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 10728
Общество
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
4
 Просмотров: 9
В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы
В новогоднюю ночь ожидаются 25-градусные морозы Просмотров: 144
Украина планирует сократить срок действия Covid-сертификатов
Украина планирует сократить срок действия Covid-сертификатов Просмотров: 612
ТКГ договорилась о полноценном прекращении огня на Донбассе
ТКГ договорилась о полноценном прекращении огня на Донбассе Просмотров: 747
Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем
Украина вводит бустерную дозу Covid-вакцины: колоть будут не всем Просмотров: 621
Больше всего комментируют
24
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
3
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
Голосов: 57940
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть