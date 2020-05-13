В Чернигове восстанавливают работу непродовольственные рынки

В Чернигове открываются непродовольственные рынки. Фото: suspilne.media

В Чернигове со среды, 13 мая, начнут работать непродовольственные рынки.

"Считаем, что когда открыты торговые центры, магазины и продовольственные агрорынки, запрет работать непродовольственным рынкам является несправедливым и больше выглядит, как техническая ошибка, чем продуманное решение правительства. Из-за этой "ошибки" многие не смогли начать работать", - написал в Facebook заместитель Черниговского городского председателя Александр Ломако.

Ломако добавил, что учитывая ситуацию, сегодня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала принимать соответствующие решения органам местного самоуправления. Не затягивая время, аналогичная городская комиссия приняла решение, по которому уже завтра промтоварные рынки смогут начать торговлю.

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"Конечно же, с соблюдением всех рекомендаций по работе, как и на продовольственных рынках", - отметил заместитель мэра.

На сегодня в Черниговской области зарегистрировано меньше всего случаев инфицирования коронавирусом в Украине - 79. Выздоровели 19 человек, умерли - 6. Больше всего зараженных выявлено в Варвинском районе (21), Чернигове (18) и Боровичском районе (16).