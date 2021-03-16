"В церкви спиливал отопления. Взял трубу и пошел на меня"

Сергей Дмитриев стал священником в 1996 года. Сейчас он - штатный капеллан 30-й отдельной механизированной бригады и глава сети общественных организаций Eleos-Ukraine. Фото: Тарас Подолян

Священник не имеет права призывать помогать нуждающимся, если сам этого не делает. Если предлагает что-то сделать другим, то должен попробовать это сам.

Так считает глава сети общественных организаций Eleos-Ukraine, штатный капеллан 30-й отдельной механизированной бригады Сергей Дмитриев.

"Когда начинал служить священником, принимал бездомных к себе домой. Иногда предлагал переночевать. Несколько раз ко мне приходила одна пожилая женщина. Оказалась на улице, потому что дети ее покинули. Иногда выпивала, но не выпивала. А затем в феврале я поехал в командировку. Когда вернулся, узнал, что она замерзла возле памятника Шевченко в центре города. Это значит, что в двухсоттысячному городе она была никому не нужна. После этого начал задумываться, как можно помочь таким людям", - рассказал Сергей Дмитриев.

"Однажды пустил к себе бездомного, а он меня обокрал. Разочарование не было - был готов, что так может произойти. Как-то прихожу в церковь, а один человек, который вышел из тюрьмы, спиливает отопления и грузит на тачку. Когда понял, что я его застал, взял трубу и пошел на меня. Думал, что это конец. Вдруг в храм заходят двое полицейских. Сказали, что увидели свет в храме и зашли проверить. Рассказал, что произошло. Мужчину отпустили, потому что сказал, что претензий к нему не имею. Через 5 лет он написал мне смс с извинениями", - добавил он.

Священник отметил, что из 100 человек, которым он помог, поблагодарили лишь 10.

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"Немногие из них изменили свою жизнь. Но даже если поможешь одному, ради этого стоит работать. Шанс надо давать каждому человеку. Инвестировать вдобро - классно. Это меняет общество. Даже если не получишь дивиденды", - сказал Сергей Дмитриев.

Полный текст интервью с Сергеем Дмитриевым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

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