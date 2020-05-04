В Черкасской ОГА назвали фейком информацию о "технике, набитой нацгвардейцами"

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Информация о том, что на улицах Черкасс увеличилось количество патрулей полицейских, а также появились большие автомобили с нацгвардейцами, не соответствует действительности.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, одно авто", сообщается на Facebook-странице Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на руководителя ГУНП в Черкасской области Виталия Куратченко.

Вечером в воскресенье руководитель муниципальной инспекции Черкасского горсовета Станислав Коломиец сообщил, что "на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами".

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"Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что "патрулируют". Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и "КрАЗами" мой район не патрулируют!", - возмутился Коломиец.

Напомним, что преждевременное смягчение карантина в Черкассах породило противостояние между правительственными чиновниками, силовиками и городскими властями. Кроме того, президент передал городскому мэру привет, тот пообещал противостоять. В результате президент Зеленский и мэр Бондаренко передают друг другу "послания" через социальные сети. Так, в воскресенье, глава Черкасс напомнил Зеленскому, "как помог ему стать президентом".