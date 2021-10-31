В Черкасской области на выборах произошла драка

Акт о нарушении избирательного законодательства / ОПОРА

В Черкасской области на избирательном участке в селе Деньги произошел конфликт между членами участковой комиссии и наблюдателем от одного из кандидатов.

Наблюдатель пытался сорвать пломбу с ящика для голосования на дому. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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"Когда члены комисии, которые организовывали голосование избирателей по месту нахождения, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбы на переносном ящике для голосования. Он мотивировал это тем, что намерен проверить целостность пломб", – говорится в сообщении.

"Водитель, возивший членов комиссии, сделал замечание наблюдателю и схватил его за локоть. После чего наблюдатель нанес водителю удар в лицо. Водитель полицию не вызвал и покинул помещение для голосования. Пока другие наблюдатели составляли акт о нарушении, то есть о намерении повредить пломбу, наблюдатель от кандидата покинул избирательный участок", - рассказали в ОПОРЕ.

31 октября в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области выбирают депутата. Причиной досрочных выборов стало прекращение полномочий депутата Александра Скичко, назначенного председателем Черкасской ОГА.

Явка на внеочередных выборах мэра харьковского по состоянию на 16:00 - 22,7%. Явка на промежуточных выборах народного депутата в 184 округе в Херсонском – 17,6%. На 197 избирательном округе в Черкасской области - 20,8% избирателей.