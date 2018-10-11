В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за "рейдеров в погонах"

В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за рейдерского захвата сельхозпредприятия

Работники ООО "Білозірське-Агро" обеспокоены действиями Черкасской прокуратуры и исполнительной службы, и считают их рейдерством. Об этом сообщает "24 канал".

"Действия правоохранителей неизбежно приведут к потере урожая ООО "Білозірське-Агро", а это повлечет за собой невыплату арендной платы пайщикам, которая для большинства людей в селе является единственным средством существования. Из-за сложившейся ситуации жители сел Черкасской области, где развернулось противостояние с "рейдерами в погонах", готовятся к масштабной акции протеста и пикетам", - рассказывают в ООО "Білозірське-Агро".

Как сообщали СМИ, работники сельхозпредпрития ООО "Білозірське-Агро" обвиняют сотрудников черкасской прокуратуры и государственной исполнительной службы в попытке рейдерства предприятия и урожая. По их данным, прокуроры и исполнительная служба города Днепр пытаются захватить имущество предприятия, прикрываясь судебным решением о взыскании средств с совсем другого юридического лица, а именно ООО "Приват-Агро-Білозір'я".

При этом, по данным сотрудников ООО, со стороны органов государственной исполнительной службы никаких объяснений, которые указывали бы на законность действий в отношении захвата урожая ООО "Білозірське-Агро", не предоставляется.

"Особо беспокоит работников и пайщиков общества ситуация с властным произволом и явными коррупционными мотивами, которые прослеживаются в действиях исполнительной службы и местной прокуратуры", - говорят в "Білозірське-Агро".

ООО "Білозірське-Агро" также стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, что следователь РВП ГУНП в Черкасской области дважды обращался в Сосновский районный суд города Черкасс, по согласованию с прокурором Черкасской городской прокуратуры, с ходатайством о наложении ареста на урожай на земельных участках, находящихся в использовании ООО "Білозірське-Агро".

"Однако постановлениями следователя судьи Сосновского районного суда г.Черкасс в удовлетворении указанных ходатайств было отказано (дела №712/11723/18, № № 712/12134/18)", - отмечают в ООО.

Вопреки этому, по данным сотрудников ООО, в начале октября 2018 года исполнительная служба Черкасский ОГИС осуществляла неоднократные попытки описать и наложить арест на урожай, принадлежащий ООО с привлечением Черкасского отдела полиции. Правоохранители считают этот урожай является вещественным доказательством в уголовном производстве № 42018251010000079 от 03.05.2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины, которое продолжается в отношении совсем другого юридического лица - ООО "Приват-Агро-Белозерье".

"Таким образом, госслужащие и "слуги народа в погонах", по сути, пренебрегают действующим законодательством Украины и, вместо защиты, рейдерскими методами отбирают урожай", - отмечают в ООО.