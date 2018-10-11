В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за "рейдеров в погонах"

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 801
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 531
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3510
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 711
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2799
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 513
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2547
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
6
22
4
5
46
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Видео
Все видео
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2799
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2547
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 72
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 18:49

В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за "рейдеров в погонах"

  Комментировать
В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за &quot;рейдеров в погонах&quot;
В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за рейдерского захвата сельхозпредприятия

Работники ООО "Білозірське-Агро" обеспокоены действиями Черкасской прокуратуры и исполнительной службы, и считают их рейдерством. Об этом сообщает "24 канал".

"Действия правоохранителей неизбежно приведут к потере урожая ООО "Білозірське-Агро", а это повлечет за собой невыплату арендной платы пайщикам, которая для большинства людей в селе является единственным средством существования. Из-за сложившейся ситуации жители сел Черкасской области, где развернулось противостояние с "рейдерами в погонах", готовятся к масштабной акции протеста и пикетам", - рассказывают в ООО "Білозірське-Агро".

Как сообщали СМИ, работники сельхозпредпрития ООО "Білозірське-Агро" обвиняют сотрудников черкасской прокуратуры и государственной исполнительной службы в попытке рейдерства предприятия и урожая. По их данным, прокуроры и исполнительная служба города Днепр пытаются захватить имущество предприятия, прикрываясь судебным решением о взыскании средств с совсем другого юридического лица, а именно ООО "Приват-Агро-Білозір'я".

При этом, по данным сотрудников ООО, со стороны органов государственной исполнительной службы никаких объяснений, которые указывали бы на законность действий в отношении захвата урожая ООО "Білозірське-Агро", не предоставляется.

"Особо беспокоит работников и пайщиков общества ситуация с властным произволом и явными коррупционными мотивами, которые прослеживаются в действиях исполнительной службы и местной прокуратуры", - говорят в "Білозірське-Агро".

ООО "Білозірське-Агро" также стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, что следователь РВП ГУНП в Черкасской области дважды обращался в Сосновский районный суд города Черкасс, по согласованию с прокурором Черкасской городской прокуратуры, с ходатайством о наложении ареста на урожай на земельных участках, находящихся в использовании ООО "Білозірське-Агро".

"Однако постановлениями следователя судьи Сосновского районного суда г.Черкасс в удовлетворении указанных ходатайств было отказано (дела №712/11723/18, № № 712/12134/18)", - отмечают в ООО.

Вопреки этому, по данным сотрудников ООО, в начале октября 2018 года исполнительная служба Черкасский ОГИС осуществляла неоднократные попытки описать и наложить арест на урожай, принадлежащий ООО с привлечением Черкасского отдела полиции. Правоохранители считают этот урожай является вещественным доказательством в уголовном производстве № 42018251010000079 от 03.05.2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины, которое продолжается в отношении совсем другого юридического лица - ООО "Приват-Агро-Белозерье".

"Таким образом, госслужащие и "слуги народа в погонах", по сути, пренебрегают действующим законодательством Украины и, вместо защиты, рейдерскими методами отбирают урожай", - отмечают в ООО.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Черкасской области готовятся к акциям протеста из-за "рейдеров в погонах"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 251299
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 250175
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 159036
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 112163
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43731
Общество
Мужчина вырастил урожай марихуаны на миллионы гривен
Мужчина вырастил урожай марихуаны на миллионы гривен Просмотров: 9
В Запорожской области хотят провести учения на военных складах
В Запорожской области хотят провести учения на военных складах Просмотров: 45
Украина получила Томос
Украина получила Томос Просмотров: 1405
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей Просмотров: 297
Развод года: в суд пошли супруги Тигипко
Развод года: в суд пошли супруги Тигипко Просмотров: 729
Больше всего комментируют
12
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
7
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
4
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 26920
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua