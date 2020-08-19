В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото

Сегодня, 19 августа, в Киеве произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют правоохранители. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ГСЧС поступила информация, что Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак", - говорится в сообщении.

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Спасатели сообщают, что в 19:55 пожар удалось локализовать на площади 800 кв. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве, на Подоле произошел взрыв в желом доме. Вспыхнул неустановленный предмет, обошлось без пострадавших.