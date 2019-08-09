В Чехии изменились правила трудоустройства для украинцев

Чехия изменила правила трудоустройства для украинцев Фото: Корупція Інфо

Новые правила Чешской Республики начали действовать с 31 июля 2019. Они касаются владельцев рабочих карт.

Если украинец получил первую рабочую карту, тогда он не может менять своего работодателя в течение шести месяцев после ее получения. Освободиться раньше указанного срока можно в том случае, если работодатель нарушает права работника.

"О таком нововведении просили работодатели в Чешского правительства еще с начала года. Таким образом, они пытаются защитить свои права, - объясняет специалист рынка труда Юлия Дрожжина. - Ни один работодатель, который взял на себя ответственность за заботу официально привезенного им работника в страну не желает, чтобы тот со своей стороны оставил его через месяц, потому что он нашел для себя более выгодные условия".

Также нововведения предусматривают, что в других случаях работнику из Украины необходимо не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменении в Министерство внутренних дел Чешской Республики.

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"В Чехии регулярно говорят о кадровом дефиците который связан со старением нации и миграцией. Если украинцы едут на заработки в Чехию и Польшу, то чехи в свою очередь перебираются работать в Германию или Великобританию. Как результат, работодатели остаются без работников, - добавляет Дрожжина. - Благодаря этому, можно утверждать, что либерализация условий для трудовых мигрантов будет происходить. Это касается не только Чехии, но и других стран. Например, в Германии с 2020 года упростят въезд для трудовых мигрантов. Также они почти вдвое увеличили квоты".

Главный страх местных работников, по мнению эксперта в том, что трудовые мигранты снизят планку заработных плат. Украинец может работать за значительно меньшие средства, чем чехи. В результате местным жителям будут также платить меньше. Именно поэтому украинские работники являются более востребованными, чем, например польские из-за разных зарплатных ожиданий. У нашего населения они ниже.

Чехия позволила вдвое большему количеству украинцев ехать к себе на заработки. Так, в течение года страна может легально принять в себя 40 тыс. украинских работников.